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Неймар: Мне нужно избавиться от страха снова получить травму
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Неймар: Мне нужно избавиться от страха снова получить травму 

Советский спорт 1 час назад
Напомним, бразилец получил травму в конце февраля в матче чемпионата Франции с «Марселем».
«Ожидание от возвращения на поле колоссальное. Я уже начал снова ходить, но всегда после травмы остается страх. Мне нужно избавиться от страха как можно быстрее, чтобы восстановиться быстрее и выступить за сборную на чемпионат мира.
Вообще-то после игры с «Марселем» я должен был пропустить следующий матч, поскольку нам предстояли игры со второй лучшей командой Франции, «Лионом». Мы все это обговорили за два дня до травмы. В этом сезоне я играл меньше, чем когда-либо, тренер часто давал мне отдых», — цитирует Неймара Globoesporte.com.
Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная Бразилии на групповом этапе сыграет с командами: Швейцарии (17 июня, Ростов), Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, «Спартак»).
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