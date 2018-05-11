Неймар: Мне нужно избавиться от страха снова получить травму

Напомним, бразилец получил травму в конце февраля в матче чемпионата Франции с «Марселем».

«Ожидание от возвращения на поле колоссальное. Я уже начал снова ходить, но всегда после травмы остается страх. Мне нужно избавиться от страха как можно быстрее, чтобы восстановиться быстрее и выступить за сборную на чемпионат мира.

Вообще-то после игры с «Марселем» я должен был пропустить следующий матч, поскольку нам предстояли игры со второй лучшей командой Франции, «Лионом». Мы все это обговорили за два дня до травмы. В этом сезоне я играл меньше, чем когда-либо, тренер часто давал мне отдых», — цитирует Неймара Globoesporte.com.