Павел Буре: мне очень нравится хоккей, в который играет сборная России

Трижды лучший бомбардир НХЛ и ОИ-1998, чемпион мира-1990 Павел Буре прокомментировал стартовые матчи сборной России на групповом этапе чемпионата мира в Дании.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018 «Наша команда начала турнир очень хорошо, много забивает и мало пропускает. Да, не всё получилось с чехами, но все наши главные игры ещё впереди. Главное — готовиться к играм на вылет. Сделать перед ними правильные выводы. Нужно быть более внимательными, исключить ошибки. Как мы увидели, в командах, где есть хорошие мастера, все решают нюансы — и хороший соперник моментально воспользуется твоей ошибкой. Мне очень нравится наша команда и то, в какой хоккей она играет. У нас сейчас молодая сборная, в ней — 11 дебютантов чемпионатов мира. В игре есть задор. Уверен, что у всех этих ребят большое будущее. У нас осталось три игры в группе. Уверен, что команда продолжит играть в атакующий комбинационный хоккей. Никто не делит соперников на слабых, сильных или средних, ребята будут готовиться к каждой конкретной игре», — сказал Буре «Чемпионату».