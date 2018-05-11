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«Крайова» впервые выиграла Кубок ЕГФ
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«Крайова» впервые выиграла Кубок ЕГФ 

Чемпионат.com 40 минут назад
Румынская «Крайова» впервые выиграла Кубок Европейской гандбольной федерации (ЕГФ) среди женских команд.
В ответном финальном матче «Крайова» на своей площадке одержала победу над норвежским клубом «Вайперс» со счётом 30:25. В первом матче «Вайперс» выиграл у «Крайовы» со счётом 26:22. В итоге по сумме двух встреч (52:51) «Крайова» выиграла трофей.
В четвертьфинале «Крайова» выбила из борьбы за трофей «Ладу», обыграв российский клуб по сумме двух матчей со счётом 49:48. «Кубань» не смогла выйти в плей-офф из одной группы с «Крайовой». В ходе турнира команды обменялись победами на своей площадке (28:26, 24:30).
Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. Финал. Ответный матч
«Крайова» (Румыния) — «Виайперс» (Норвегия) — 30:25 (19:12).
Первый матч — 22:26.
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