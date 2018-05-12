Хоккеист сборной России: нужно ответственно подойти к оставшимся матчам ЧМ-2018 

Форвард сборной России по хоккею Александр Барабанов заявил, что положение в турнирной таблице группового этапа чемпионата мира в Дании очень важно для национальной команды.
"Место в группе очень важно. Поэтому будем биться за победу в оставшихся матчах, нужно максимально ответственно подойти к этим играм. Впереди Швейцария — будем разбирать этого соперника, готовиться к нему", — цитирует Барабанова газета «Известия».
Сборная России сыграет с командой Швейцарии 12 мая. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.