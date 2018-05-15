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Федерация гандбола России поддержит Позднякова на выборах президента ОКР
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Федерация гандбола России поддержит Позднякова на выборах президента ОКР 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Федерация гандбола России (ФГР) поддержит кандидатуру Станислава Позднякова на выборах президента Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом журналистам заявил глава ФГР Сергей Шишкарев.
В понедельник, 14 мая завершилась регистрация кандидатов на пост президента ОКР. Помимо четырехкратного олимпийского чемпиона Позднякова, который с 2016 года занимает пост первого вице-президента ОКР, в выборах примет участие четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов. Действующий глава организации Александр Жуков принял решение не переизбираться на новый срок в связи с занятостью в Государственной думе РФ.
"Станислав Алексеевич не только титулованный спортсмен, но и состоявшийся спортивный менеджер с вполне конкретным видением того, что нужно делать, как менять олимпийское движение в России, каких перемен требует профессиональный спорт. На фоне тяжелейших проблем он выстроил правильные взаимоотношения с Международным олимпийским комитетом", — сказал Шишкарев.
"Я с уважением отношусь к Попову, но с его стороны не было даже инициативы провести встречу или разговора. Я прошел много выборов, как политических, так и спортивных, и понимаю, что очень важно пообщаться с претендентом. И если сам претендент выходит с инициативой, то это о многом говорит", — добавил он.
Позднякова в понедельник на пост главы ОКР выдвинули 35 членов организации, среди которых 17 — общероссийские спортивные федерации. Во вторник о своей поддержке первого вице-президента ОКР объявили Федерация настольного тенниса России и Федерация бейсбола России.
Олимпийское собрание, в рамках которого пройдут выборы президента и членов исполкома ОКР, состоится 29 мая.
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