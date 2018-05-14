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Пашалич и Чорлука — в расширенной заявке сборной Хорватии на ЧМ-2018
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Пашалич и Чорлука — в расширенной заявке сборной Хорватии на ЧМ-2018 

Советский спорт 18 минут назад
В расширенный состав сборной Хорватии вошли 32 футболиста, в том числе защитник «Локомотива» Ведран Чорлука и полузащитник «Спартака» Марио Пашалич.
вратари — Даниел Субашич ("Монако"), Ловре Калинич ("Гент", Бельгия), Доминик Ливакович ("Динамо", Загреб), Карло Летица ("Хайдук");
защитники — Ведран Чорлука ("Локомотив", Россия), Домагой Вида ("Бешикташ", Турция), Иван Стринич ("Сампдория", Италия), Деян Ловрен ("Ливерпуль", Англия), Шиме Врсалько ("Атлетико", Испания), Йосип Пиварич ("Динамо", Киев, Украина), Тин Едвай ("Байер", Германия), Матей Митрович ("Брюгге", Бельгия), Борна Баришич ("Осиек"), Зоран Нижич ("Хайдук"), Дуе Чалета-Цар ("Зальцбург", Австрия), Борна Соса ("Динамо");
полузащитники — Лука Модрич, Матео Ковачич (оба — "Реал", Испания), Иван Ракитич ("Барселона", Испания), Милан Бадель ("Фиорентина", Италия), Марсело Брозович ("Интер", Италия), Марко Рог ("Наполи", Италия), Марио Пашалич ("Спартак", Россия), Филип Брадарич ("Риека");
нападающие — Марио Манджукич ("Ювентус", Италия), Иван Перишич ("Интер", Италия), Никола Калинич ("Милан", Италия), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм", Германия), Марко Пьяца ("Шальке", Германия), Анте Ребич ("Айнтрахт", Франкфурт, Германия), Дуе Чоп ("Стандард", Бельгия), Иван Сантини ("Кан", Франция).
🇭🇷Izbornik Zlatko Dalić objavio je širi popis kandidata za @FIFAWorldCup 3⃣2⃣igrača#BudiPonosan #Obitelj #Vatreni🔥 pic.twitter.com/9oziUVpukY
— HNS | CFF (@HNS_CFF) 14 мая 2018 г.
На групповом этапе ЧМ-2018 хорваты сыграют с командами Исландии, Аргентины и Нигерии.
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