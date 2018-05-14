Пашалич и Чорлука — в расширенной заявке сборной Хорватии на ЧМ-2018

На групповом этапе ЧМ-2018 хорваты сыграют с командами Исландии, Аргентины и Нигерии.

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