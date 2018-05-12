Плетикоса: ничья или поражение сборной на старте ЧМ-2018 станет для хорватов трагедией

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая. / ТАСС /. Болельщики сборной Хорватии могут воспринять как трагедию ничью или поражение команды в первом матче чемпионата мира по футболу 2018 года против нигерийцев. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал экс-вратарь хорватской сборной Стипе Плетикоса, участвовавший в открытии Парка футбола в Нижнем Новгороде.

Хорваты на групповом этапе встретятся с нигерийцами 16 июня в Калининграде, а затем сыграют с командами Аргентины (21 июня, Нижний Новгород) и Исландии (26 июня, Ростов-на— Дону).

"В Хорватии очень хорошо относятся к сборной, сейчас тренер хороший ( Златко Далич — прим. ТАСС), поэтому надо начать чемпионат мира с трех очков, тогда дальше будет попроще. При этом люди у нас уже привыкли к победам, хорошим результатам, поэтому если, не дай бог, сыграем вничью с Нигерией или проиграем, это будет для нас трагедией, а это тоже немножко давит на нашу команду", — сказал Плетикоса.

"Хорватская команда осталась одинаковой по сравнению с чемпионатом Европы [2016 года] во Франции, она имеет большой вес, и мы будем переживать за них, передавать свои эмоции, чтобы они вышли из такой непростой группы", — добавил он.

Плетикоса отметил, что каждый из соперников хорватов по групповому этапу имеет явные сильные стороны. «У Нигерии тоже хороший тренер-немец [ Гернот Рор ], который очень здорово руководит и точно умеет подготовить команду. Аргентина провела не очень хороший отборочный цикл (третье место в южноамериканской зоне — прим. ТАСС), недавно было крупное поражение от испанцев в товарищеской игре (1:6), поэтому это их может еще больше внутри стимулировать. Конечно, в такой команде еще и [Лионель] Месси, от него зависит очень многое, но мы всегда успешно играем с грандами мирового футбола», — сказал Плетикоса.

"Исландия тоже непростая команда, которая провела хороший чемпионат Европы в 2016 году (команда дошла до 1/4 финала — прим. ТАСС) и уже долгое время играет вместе. Я считаю, игра с ними может стать для хорватов решающей в борьбе за выход из группы, и тут по подбору футболистов шансы выше у нас, но все равно будет непросто", — добавил собеседник ТАСС.

"Надеюсь, Пашалич окажется на ЧМ"

По мнению Плетикосы, нынешняя сборная Хорватии имеет сильнейший состав за последние годы. «У нас набор футболистов сейчас прекрасный, я не помню, чтобы тогда, когда я играл (с 1999 по 2014 год — прим. ТАСС), была сборная с таким количеством классных игроков. Многие футболисты играют в составе грандов, например, в »Реале" и «Барселоне», на очень высоком уровне. Для некоторых из них этот чемпионат мира может быть последним шансом, чтобы добиться результата со сборной на самом высоком уровне, поэтому мотивация и стимул у них точно есть", — сказал Плетикоса.

Собеседник агентства также выразил надежду, что в составе сборной Хорватии на чемпионате мира сыграет полузащитник Марио Паралич, который провел текущий сезон в московском "Спартаке" на правах аренды. «Конечно, это будет решать тренер, но жалко, что Пашалич, хорошо начав сезон в „Спартаке“ и закрепившись в составе, весной много не играет. Я надеюсь, что он попадет в список игроков, но не знаю его будущего в „Спартаке“, решит ли клуб покупать его», — заключил Плетикоса.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.