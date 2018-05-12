Каррера: мне очень жаль Селихова, он мог поехать на чемпионат мира

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил сожаление в связи с серьёзной травмой вратаря красно-белых Александра Селихова, из-за которой он пропустит чемпионат мира–2018.

«Мне очень жаль Селихова, он мог поехать на чемпионат мира. Молодой, хорошо работает. Но у нас есть ещё два вратаря, и я ещё не определился, кто будет завтра из них играть (в матче с «Динамо». — Прим. «Чемпионата»).