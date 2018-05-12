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Каррера: мне очень жаль Селихова, он мог поехать на чемпионат мира
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Каррера: мне очень жаль Селихова, он мог поехать на чемпионат мира 

Чемпионат.com 47 минут назад
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил сожаление в связи с серьёзной травмой вратаря красно-белых Александра Селихова, из-за которой он пропустит чемпионат мира–2018.
«Мне очень жаль Селихова, он мог поехать на чемпионат мира. Молодой, хорошо работает. Но у нас есть ещё два вратаря, и я ещё не определился, кто будет завтра из них играть (в матче с «Динамо». — Прим. «Чемпионата»).
Что касается критики Реброва, то все совершают ошибки. Конечно, ошибки вратаря наиболее заметны, потому что тебе забивают. Но ошибаются и нападающие, когда не забивают по 7–8 моментов. Это менее заметно, потому что матч может закончиться со счетом 0:0. В прошлом сезоне Ребров был номером один в команде, которая выиграла чемпионат», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
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