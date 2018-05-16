Кто выиграет Лигу Европы в сезоне-2017/18?

Сегодня, 16 мая, состоится финальный матч Лиги Европы, в котором за победу в турнире поборются французский «Марсель» и испанский «Атлетико». «Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос, кто станет победителем Лиги Европы сезона-2017/18.

Встреча пройдёт на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе (Франция). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Марсель» — «Атлетико». Начало игры — в 21:45 по московскому времени.

Посмотреть турнирную сетку плей-офф Лиги Европы сезона-2017/18 можно на «Чемпионате».