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Кто выиграет Лигу Европы в сезоне-2017/18?
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Кто выиграет Лигу Европы в сезоне-2017/18? 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Сегодня, 16 мая, состоится финальный матч Лиги Европы, в котором за победу в турнире поборются французский «Марсель» и испанский «Атлетико». «Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос, кто станет победителем Лиги Европы сезона-2017/18.
Встреча пройдёт на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе (Франция). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Марсель» — «Атлетико». Начало игры — в 21:45 по московскому времени.
Посмотреть турнирную сетку плей-офф Лиги Европы сезона-2017/18 можно на «Чемпионате».
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