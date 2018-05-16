Федерация регби Румынии оспорит решение о недопуске сборной на Кубок мира 2019 года

ТАСС , 16 мая. Федерация регби Румынии оспорит решение Международной федерации регби о недопуске национальной команды на Кубок мира 2019 года, который пройдет в Японии. Об этом сообщает пресс-служба румынской федерации.

Во вторник Международная федерация регби и Европейская федерация регби сочли неправомерным выступления тонганца Сионе Факаосилеа за сборную Румынии на чемпионате Европы 2018 года. Результаты всех матчей румын, занявших первое место в отборе на Кубок мира, в которых принимал участие Факаосилеа, были аннулированы. Таким образом, сборная России заняла первое место в группе и напрямую отобралась на Кубок мира.

Отмечается, что Федерация регби Румынии не согласна с данным решением и ранее предоставила все свидетельства, подтверждающие, что организация предприняла необходимые действия относительно правомерности участия натурализованного игрока в соревнованиях. «Федерация регби Румынии оспорит решение о недопуске национальной команды на Кубок мира, принятое комиссией по разрешению споров Международной федерации регби», — говорится в сообщении.

Факаосилеа представлял Тонга в Мировой серии по регби-7 в 2013 году. Чтобы иметь право выступать за сборную Румынии на чемпионате Европы в 2018 году, он должен был получить румынское гражданство до начала Гран-при Европы 2015 года и представить команду в отборочном турнире Олимпийских игр 2016 года. Однако ни в третьем туре Гран-при Европы, ни на турнире в Лиссабоне в 2015 году, на котором проходил отбор на Олимпиаду, Факаосилеа участия не принимал.

Кубок мира 2019 года пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября. Сборная России в группе A встретится с командами Ирландии, Шотландии, Японии, еще один участник этой группы определится в результате квалификационных матчей.