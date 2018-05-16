Ещё
Федерация регби Румынии оспорит решение о недопуске сборной на Кубок мира 2019 года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Федерация регби Румынии оспорит решение о недопуске сборной на Кубок мира 2019 года 

ТАСС 16 мая 2018
Фото: Российский стадион
ТАСС, 16 мая. Федерация регби Румынии оспорит решение Международной федерации регби о недопуске национальной команды на Кубок мира 2019 года, который пройдет в Японии. Об этом сообщает пресс-служба румынской федерации.
Во вторник Международная федерация регби и Европейская федерация регби сочли неправомерным выступления тонганца Сионе Факаосилеа за сборную Румынии на чемпионате Европы 2018 года. Результаты всех матчей румын, занявших первое место в отборе на Кубок мира, в которых принимал участие Факаосилеа, были аннулированы. Таким образом, сборная России заняла первое место в группе и напрямую отобралась на Кубок мира.
Отмечается, что Федерация регби Румынии не согласна с данным решением и ранее предоставила все свидетельства, подтверждающие, что организация предприняла необходимые действия относительно правомерности участия натурализованного игрока в соревнованиях. «Федерация регби Румынии оспорит решение о недопуске национальной команды на Кубок мира, принятое комиссией по разрешению споров Международной федерации регби», — говорится в сообщении.
Факаосилеа представлял Тонга в Мировой серии по регби-7 в 2013 году. Чтобы иметь право выступать за сборную Румынии на чемпионате Европы в 2018 году, он должен был получить румынское гражданство до начала Гран-при Европы 2015 года и представить команду в отборочном турнире Олимпийских игр 2016 года. Однако ни в третьем туре Гран-при Европы, ни на турнире в Лиссабоне в 2015 году, на котором проходил отбор на Олимпиаду, Факаосилеа участия не принимал.
Кубок мира 2019 года пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября. Сборная России в группе A встретится с командами Ирландии, Шотландии, Японии, еще один участник этой группы определится в результате квалификационных матчей.
ТАСС: последние новости
Футбольный клуб "Зенит" в июне проведет сборы в Австрии Воробьев: чешские хоккеисты сыграли очень мощно против россиян в матче чемпионата мира Шишкарев: работа по "усыновлению" футбольным "Зенитом" гандбольного клуба продолжается
Комментарии  Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пока ловили Чикатило, раскрыли тысячи преступлений»6
Россия покидает ЧМ32
Начинается матч между Россией и Канадой56
Россиян обяжут встать на учет в полицию на время ЧМ135
Первая жена Кержакова рада его разводу5
Видео
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
00:29
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
00:47
Медведеву разорят в Канаде
Фигурное катание Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
00:11
Жена Кержакова скрылась после истории с избиением
Футбол
05:57
Россия вышла на Канаду!
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
02:14
«Надоело». Тихонов сказал всем до свидания
Биатлон Прочее
01:53
Разоблачитель России едет на ЧМ-2018
Футбол В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение