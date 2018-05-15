Сборная России по регби сыграет на Кубке мира-2019

Сборная России по регби получила право выступления на Кубке мира в Японии, который состоится в 2019 году. Это стало возможным в результате нарушения регламента соперниками российских регбистов по отборочной группе — сборными Румынии, Испании и Бельгии.

Скандал с нарушениями натурализации легионеров начался после того, как стало известно о нелегальном выступлении за Румынию натурализованного тонганца Сионе Факаосиле. По правилам Международной федерации регби (World rugby) право на выступление за другую сборную получает игрок, который имеет гражданство этой страны, а также он должен сыграть за сборную на Олимпиаде и в течение предыдущих трех лет не выступать за свою прежнюю сборную. Однако требования не были соблюдены.

В дальнейшем стало известно и об аналогичных нарушениях в сборных Испании и Бельгии.

Таким образом, результаты всех трех команд в отборе на Кубок мира были аннулированы, а Россия, изначально занявшая третью строчку в отборе, переместилась на первое место и пробилась на главный международный турнир по регби.

На групповом этапе россияне встретятся с командами Ирландии, Шотландии, Японии и победителем дополнительных квалификационных матчей.