Ещё
Сборная России по регби сыграет на Кубке мира-2019
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная России по регби сыграет на Кубке мира-2019 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Сборная России по регби получила право выступления на Кубке мира в Японии, который состоится в 2019 году. Это стало возможным в результате нарушения регламента соперниками российских регбистов по отборочной группе — сборными Румынии, Испании и Бельгии.
Скандал с нарушениями натурализации легионеров начался после того, как стало известно о нелегальном выступлении за Румынию натурализованного тонганца Сионе Факаосиле. По правилам Международной федерации регби (World rugby) право на выступление за другую сборную получает игрок, который имеет гражданство этой страны, а также он должен сыграть за сборную на Олимпиаде и в течение предыдущих трех лет не выступать за свою прежнюю сборную. Однако требования не были соблюдены.
В дальнейшем стало известно и об аналогичных нарушениях в сборных Испании и Бельгии.
Таким образом, результаты всех трех команд в отборе на Кубок мира были аннулированы, а Россия, изначально занявшая третью строчку в отборе, переместилась на первое место и пробилась на главный международный турнир по регби.
На групповом этапе россияне встретятся с командами Ирландии, Шотландии, Японии и победителем дополнительных квалификационных матчей.
Вести.Ru: последние новости
Поздняков и Попов поспорят за президентство в ОКР Сергей Игнашевич вызван в сборную России Вратарь Илья Сорокин поможет российским хоккеистам на чемпионате мира
Комментарии  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разоблачитель России едет на ЧМ-2018171
Россия — Швеция. Онлайн
У чемпиона ОИ произошло кровоизлияние в мозг15
Тутберидзе готовит ответ укравшему Медведеву тренеру
Новая красотка в российской гимнастике57
Видео
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
01:53
Разоблачитель России едет на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:00
Медведева ответила на откровения Тутберидзе по ОИ
Фигурное катание
01:46
Хоккейная сборная записала видеообращение к участникам ЕГЭ
Хоккей Образование
01:17
Загитову хотят оставить за бортом
Фигурное катание
04:11
Вратаря выгнали с поля во время серии пенальти
Футбол
04:00
Тутберидзе назвала причину ухода Медведевой
Фигурное катание
09:07
Вся правда о поражении Медведевой на ОИ
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение