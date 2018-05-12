Салах: «Несправедливо называть сборную Египта командой Салаха»

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах отдал должное своим партнерам по национальной команде.

"Я рад это слышать, но это нечестно. Несправедливо называть сборную Египта командой Салаха, потому что мои партнеры помогли мне оказаться там, где я сейчас.

Партнеры отдают мне передачи, оберегают нас от пропущенных мячей, так нельзя говорить, что это команда Салаха. Мы друзья, мы не обращаем внимания на то, что люди говорят", — рассказал Салах в интервью ONTV.

На ЧМ-2018 сборная Египта сыграет в группе А со сборными России, Уругвая и Саудовской Аравии.