Ещё
Салах: «Несправедливо называть сборную Египта командой Салаха»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Салах: «Несправедливо называть сборную Египта командой Салаха» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах отдал должное своим партнерам по национальной команде.
"Я рад это слышать, но это нечестно. Несправедливо называть сборную Египта командой Салаха, потому что мои партнеры помогли мне оказаться там, где я сейчас.
Партнеры отдают мне передачи, оберегают нас от пропущенных мячей, так нельзя говорить, что это команда Салаха. Мы друзья, мы не обращаем внимания на то, что люди говорят", — рассказал Салах в интервью ONTV.
На ЧМ-2018 сборная Египта сыграет в группе А со сборными России, Уругвая и Саудовской Аравии.
Евро-футбол.Ру: последние новости
РФС 11 мая огласит расширенную заявку сборной России на ЧМ-2018 Тим Кэхилл включен в расширенную заявку сборной Австралии Кутепов: "Полностью здоров и готов ехать в сборную"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британских фанатов обучили, как надо пить с русскими73
Голкиперу белорусов стало стыдно возвращаться домой30
В России вступились за разоблачителя допинга43
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко605
Медведев породил новый анекдот про Мутко507
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:30
«Родченков — большой гад»
Лыжный спорт
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:57
Сборная России выбрала капитана на ЧМ-2018
Футбол
04:09
«Чуть больше $110»: сколько Медведева заплатит тренеру
Фигурное катание Статьи
00:38
Болид гонщика из РФ на скорости 300 км/ч сделал сальто
Автоспорт
01:00
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Фигурное катание
08:38
Аршавина пять раз ударили током
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение