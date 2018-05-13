Российские шпажисты стали девятыми на этапе Кубка мира в Париже 

Победой сборной Венгрии завершился в Париже (Франция) этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди мужчин. В финале командного турнира венгры победили команду Южной Корее со счётом 30:29. В поединке за бронзу украинцы одолели израильтян — 38:36.
Российская команда (Вадим Анохин, Сергей Бида, Никита Глазков, Сергей Ходос) заняла девятое место. В 1/8 финала российские шпажисты уступили команде Китая — 16:17. В плей-офф за 9-16-е места россияне поочередно обыграли сборные Германии (45:42), США (39:24) и Дании (45:33).