Российские шпажисты стали девятыми на этапе Кубка мира в Париже

Победой сборной Венгрии завершился в Париже (Франция) этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди мужчин. В финале командного турнира венгры победили команду Южной Корее со счётом 30:29. В поединке за бронзу украинцы одолели израильтян — 38:36.