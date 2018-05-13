Ещё
Российские шпажисты стали девятыми на этапе Кубка мира в Париже
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские шпажисты стали девятыми на этапе Кубка мира в Париже 

Чемпионат.com 2 часа назад
Победой сборной Венгрии завершился в Париже (Франция) этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди мужчин. В финале командного турнира венгры победили команду Южной Корее со счётом 30:29. В поединке за бронзу украинцы одолели израильтян — 38:36.
Российская команда (Вадим Анохин, Сергей Бида, Никита Глазков, Сергей Ходос) заняла девятое место. В 1/8 финала российские шпажисты уступили команде Китая — 16:17. В плей-офф за 9-16-е места россияне поочередно обыграли сборные Германии (45:42), США (39:24) и Дании (45:33).
Чемпионат.com: последние новости
Трус: привык к заголовкам с моей фамилией, а в России про меня не все знают Новиков: сборная России играет легко и красиво, её матчи приятно смотреть «Крайова» впервые выиграла Кубок ЕГФ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Спартак» отражает душу русского человека»10
Россия переиграла Швейцарию7
«Это абсолютно падший, не достойный уважения человек»1
Определены призеры и аутсайдеры чемпионата РФ по футболу4
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко612
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:39
«Спартак» проиграл «Динамо»
Футбол
00:31
Россия взяла Швейцарию приступом
Хоккей Статьи
01:02
Лавров увидел в «Спартаке» отражение русской души
Футбол
00:30
«Родченков — большой гад»
Лыжный спорт
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:57
Сборная России выбрала капитана на ЧМ-2018
Футбол
04:09
«Чуть больше $110»: сколько Медведева заплатит тренеру
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение