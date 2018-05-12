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Гол Черышева на 90-й минуте помог «Вильярреалу» обыграть «Депортиво»
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Гол Черышева на 90-й минуте помог «Вильярреалу» обыграть «Депортиво» 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: Газета.Ru
«Вильярреал» на выезде обыграл «Депортиво» со счетом 4:2 в матче 37-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт".
Счет в матче на второй минуте открыл футболист гостей Самуэль Кастилье, затем оформивший дубль. По одному мячу забили Мануэль Тригерос и россиянин Денис Черышев.
Дубль в свой актив добавил игрок «Депортиво» Борха Валье.
"Вильярреал" поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 60 очков. На счету «Депортиво», который располагается на 18-м месте таблицы, 29 очков.
Ранее тренерский штаб сборной России назвал состав команды для подготовки к чемпионату мира по футболу — 2018, в который вошел Черышев.
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