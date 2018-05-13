Илья Воробьев: «Не сказал бы, что Россия играла пассивно» 

Главный тренер сборной России Илья Воробьев — об итогах победного матча с Швейцарией (4:3) на чемпионате мира.
— Довольны игрой или какие-то конкретные отрезки не устроили?
— В любой игре можно найти отрезки, которыми доволен и которые не устроили.
— Не слишком пассивно играли при счете 3:1?
— У нас молодая команда, для многих первый чемпионат. Я бы не сказал, что мы пассивно играли. Работали в обороне, чуть-чуть нам не хватило, чтобы вперед мы ходили. (Игорь ЕРОНКО)
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