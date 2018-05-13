Марсело отметил 30-летие победой в 450-м матче за «Реал»

Защитник Марсело, которому 12 мая исполнилось 30 лет, отметил день рождения домашней победой над «Сельтой» со счетом 6:0 в своем 450-м матче за ”Реал”

Марсело перешел в «Реал» в 2006 году из «Флуминенсе». С мадридской командой он по три раза выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок Европы и Суперкубок Испании. Четыре раза Марсело выигрывал с «Реалом» чемпионат Испании, два раза завоевывал Кубок страны. В активе бразильца 33 гола в составе «Реала».

Наибольшее количество матчей Марсело провел в чемпионате Испании — 319. Следом идут Лига чемпионов (88), Кубок Испании (26), Суперкубок Испании (8), клубный чемпионат мира (6) и Суперкубок Европы (3).