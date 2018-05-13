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Марсело отметил 30-летие победой в 450-м матче за «Реал»
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Марсело отметил 30-летие победой в 450-м матче за «Реал» 

SPORT24.ru 5 минут назад
Защитник Марсело, которому 12 мая исполнилось 30 лет, отметил день рождения домашней победой над «Сельтой» со счетом 6:0 в своем 450-м матче за ”Реал”.
Марсело перешел в «Реал» в 2006 году из «Флуминенсе». С мадридской командой он по три раза выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок Европы и Суперкубок Испании. Четыре раза Марсело выигрывал с «Реалом» чемпионат Испании, два раза завоевывал Кубок страны. В активе бразильца 33 гола в составе «Реала».
Наибольшее количество матчей Марсело провел в чемпионате Испании — 319. Следом идут Лига чемпионов (88), Кубок Испании (26), Суперкубок Испании (8), клубный чемпионат мира (6) и Суперкубок Европы (3).
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