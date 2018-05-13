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Егор Яковлев: Береглазов хорошо подготовился и влился в игру
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Егор Яковлев: Береглазов хорошо подготовился и влился в игру 

Советский спорт 1 час назад
— Швейцария по уровню игры напоминает сборную Чехии? — Темп игры такой же, но в сборной Чехии больше мастеров, — приводит слова Яковлева официальный сайт ФХР. — Тем не менее, мы ожидали от нашего сегодняшнего соперника такой игры.
— Как себя чувствовал Алексей Береглазов? Сегодня состоялась его первая игра на этом чемпионате мира. — Считаю, он хорошо подготовился и влился в игру, а ведь это очень непросто. Он справился с этим достойно.
— Почему наша сборная откатилась в третьем периоде? — Это главная наша ошибка сегодня.
— Тренеры просили сыграть агрессивнее? — Да. Говорили, что нужно больше играть в зоне соперника, но мы больше играли на сохранение счета. Почему — надо будет разобраться.
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