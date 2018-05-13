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Россиянки не вышли из группы на этапе Мировой серии по регби-7 в Канаде
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Россиянки не вышли из группы на этапе Мировой серии по регби-7 в Канаде 

Чемпионат.com 3 часа назад
Женская сборная России по регби-7 заняла последнее место в группе В на четвёртом этапе Мировой серии в Лэнгфорде (Канада). Россиянки последовательно уступили командам Франции (0:45), Японии (7:24) и США (14:35). Таким образом, сборная России продолжит борьбу за девятое место по итогам соревнований. В полуфинале утешительного плей-офф россиянки встретятся с командой Испании.
После трёх этапов сборная России занимала третье место в общем зачёте серии, уступая только регбисткам из Австралии и Новой Зеландии.
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