Россиянки не вышли из группы на этапе Мировой серии по регби-7 в Канаде

Женская сборная России по регби-7 заняла последнее место в группе В на четвёртом этапе Мировой серии в Лэнгфорде (Канада). Россиянки последовательно уступили командам Франции (0:45), Японии (7:24) и США (14:35). Таким образом, сборная России продолжит борьбу за девятое место по итогам соревнований. В полуфинале утешительного плей-офф россиянки встретятся с командой Испании.

После трёх этапов сборная России занимала третье место в общем зачёте серии, уступая только регбисткам из Австралии и Новой Зеландии.