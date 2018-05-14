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Россиянки заняли 12-е место на этапе Мировой серии по регби-7 в Канаде
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Россиянки заняли 12-е место на этапе Мировой серии по регби-7 в Канаде 

Чемпионат.com 1 час назад
Женская сборная России по регби-7 заняла последнее, 12-е место, на этапе Мировой серии, который прошёл в Лэнгфорде (Канада).
В поединке за 11-е место россиянки уступили представительницам Бразилии со счётом 19:24. Победителем соревнований стала сборная Новой Зеландии, которая в решающем поединке нанесла поражение австралийкам — 46:0. На третьей строчке расположились американки — в матче за бронзу они обыграли сборную Франции со счётом 21:5.
Сборная России занимает шестое место в общем зачёте перед заключительным этапом Мировой серии, который пройдёт в Париже.
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