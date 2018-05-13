«Каустик» лидирует после трех туров турнира за 9-12-е места ЧР по гандболу

Волгоградский «Каустик» возглавляет таблицу турнира за 9-12-е места чемпионата России по гандболу среди мужских команд после трех туров.

В воскресенье завершился третий тур, проходивший в Уфе. УГНТУ-ВНЗМ (Уфа) победил УОР № 2 (Москва) со счетом 34:28, астраханское «Динамо» сыграло вничью с «Каустиком» — 25:25.

Перед заключительным, четвертым туром, который пройдет 18-20 мая в Волгограде, лидирует «Каустик» (21 очко), «Динамо» (19) идет вторым, УГНТУ-ВНЗМ (17) — занимает третье место, УОР № 2 (3) — четвертое.