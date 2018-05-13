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Дмитрий Стоцкий: «Не ждал приглашения в сборную России»
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Дмитрий Стоцкий: «Не ждал приглашения в сборную России» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Полузащитник Дмитрий Стоцкий, сменивший накануне «Уфу» на «Краснодар», не ждал приглашения в сборную России для подготовки к чемпионату мира, передает из Уфы спецкор «СЭ» Дмитрий СИМОНОВ.
— Вас высоко оценивали в сезоне-2017/18. Ожидали, что можете получить приглашение в сборную России?
— После того, как я съездил на товарищеский матч с «Динамо», но и там не вышел на поле, уже не ожидал приглашения.
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