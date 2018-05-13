Дмитрий Стоцкий: «Не ждал приглашения в сборную России»

Полузащитник Дмитрий Стоцкий , сменивший накануне «Уфу» на «Краснодар», не ждал приглашения в сборную России для подготовки к чемпионату мира, передает из Уфы спецкор «СЭ» Дмитрий СИМОНОВ

— Вас высоко оценивали в сезоне-2017/18. Ожидали, что можете получить приглашение в сборную России?

— После того, как я съездил на товарищеский матч с «Динамо», но и там не вышел на поле, уже не ожидал приглашения.

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