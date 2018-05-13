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В победе Израиля на Евровидении увидели шанс для выигрыша сборной Россией ЧМ-2018
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В победе Израиля на Евровидении увидели шанс для выигрыша сборной Россией ЧМ-2018 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Израиль побеждает на «Евровидении» ровно раз в 20 лет, причем в этот же год футбольный чемпионат мира выигрывали команды-хозяева турнира, пишут СМИ.
В 1978 году, когда Израиль победил на «Евровидении», футбольную Лигу чемпионов выиграл британский «Ливерпуль», а чемпиона мира — сборная Аргентины, которая принимала турнир. В 1998 году в Лиге чемпионов победил мадридский «Реал», а в чемпионате мира — сборная Франции, также принимавшая турнир, сообщает «Спорт-Экспресс».
Примета подтверждается тем, что в 2018 году Лигу чемпионов снова выиграют либо «Реал», либо «Ливерпуль», пишет портал.
Чемпионат мира по футболу в этом году пройдет в России.
Победу в «Евровидении», которое в этом году прошло в Лиссабоне, одержала участница из Израиля Нетта с песней Toy («Игрушка»).
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