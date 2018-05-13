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Сборная Италии — в полуфинале юниорского Евро-2018
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Сборная Италии — в полуфинале юниорского Евро-2018 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Юниорская сборная Италии (U17) обыграла сверстников из Швеции со счетом 1:0 в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.
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