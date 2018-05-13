Азмун и Эззатоллахи вошли в расширенный состав сборной Ирана на ЧМ-2018

Нападающий "Рубина" Сердар Азмун и полузащитник «Амкара» Саид Эззатоллахи вошли в расширенный состав сборной Ирана на чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

Азмун сыграл за казанский клуб 26 матчей в текущем сезоне чемпионата России, где отличился пятью забитыми мячами.

Эззатоллахи провел 15 игр за пермский «Амкар», забив один гол.

Ранее тренерский штаб сборной России назвал состав команды для подготовки к чемпионату мира по футболу — 2018.