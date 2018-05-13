Гандболистка Судакова: «Была помощь судей в сторону соперника в матче за 3-е место ЛЧ»

Правая крайняя гандбольного клуба «Ростов-Дон» Марина Судакова прокомментировала поражение в матче за третье место Лиги Чемпионов.

Гандболистки клуба «Ростов-Дон» проиграли румынскому «Бухаресту» в матче за третье место Лиги Чемпионов. Матч «Финала четырех» завершился со счетом 31:30 (19:14) в пользу румынской команды. Матч проходил в Бухаресте.

«Обидно, конечно, нам чуть-чуть не хватило для победы. Я не понимала сегодня судей. Мне кажется, сегодня была немного помощь в сторону «Бухареста». Но я очень рада, что играла в «Финале четырех» Лиги чемпионов, это мой первый такой опыт. Надеюсь, что в будущем у нас все получится и мы будем бороться за золото Лиги чемпионов.

Второй тайм с «Бухарестом» — лучший наш тайм в этом турнире. Мы смогли догнать соперниц, хотя проигрывали восемь мячей. Если бы в самом начале мы не пропустили столько мячей, все было бы по-другому. Из-за того, что много пропустили, первому составу нашей команды пришлось догонять, а это тяжелее. «Бухарест» — сложный соперник, они профессионалы своего дела.

Мы впервые участвовали в «Финале четырех» Лиги чемпионов. И если с этой точки зрения оценивать сезон, то это небольшой плюсик для нас. Думаю, что после четвертого места в будущем у нас будет больше стимула, больше желания выиграть Лигу чемпионов. В полуфинале с «Вардаром» мы сами упустили победу. Мы могли бороться сегодня за первое место. Надеюсь, что в будущем мы исправим свои ошибки и будем лучшими», — отметила спортсменка.

Ее слова приводит