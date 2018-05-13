Кожевников: многие игроки сборной России не могут лечь под шайбу, или не хотят

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников определил слабые места в игре сборной России на групповом этапе ЧМ. Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018 «Многие дебютанты не играют в свою игру, они ещё не отошли. Если так будет продолжаться, то перспективы у нас не очень радужные. Полутора-двумя звеньями тяжело будет выиграть чемпионат. Матч со Швейцарией мы не выиграли, а вымучили. Если бы не штанга, счёт стал бы 4:4. Если не получается играть за счёт мастерства, надо брать самоотверженностью и самоотдачей. Надо показывать, что ты игрок сборной. А у нас никто под шайбу не ложится. Никто этим не занимается, хотя это дело защитников и некоторых нападающих. Если они не будут этого воспроизводить в себе по отношению к сборной, то дальше будет тяжело. В плей-офф без этого будет сложно. А многие игроки не могут этого сделать. Или не хотят», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным