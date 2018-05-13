Ещё
Кожевников: многие игроки сборной России не могут лечь под шайбу, или не хотят
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кожевников: многие игроки сборной России не могут лечь под шайбу, или не хотят 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников определил слабые места в игре сборной России на групповом этапе ЧМ.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018
«Многие дебютанты не играют в свою игру, они ещё не отошли. Если так будет продолжаться, то перспективы у нас не очень радужные. Полутора-двумя звеньями тяжело будет выиграть чемпионат. Матч со Швейцарией мы не выиграли, а вымучили. Если бы не штанга, счёт стал бы 4:4. Если не получается играть за счёт мастерства, надо брать самоотверженностью и самоотдачей. Надо показывать, что ты игрок сборной. А у нас никто под шайбу не ложится. Никто этим не занимается, хотя это дело защитников и некоторых нападающих. Если они не будут этого воспроизводить в себе по отношению к сборной, то дальше будет тяжело. В плей-офф без этого будет сложно. А многие игроки не могут этого сделать. Или не хотят», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
Чемпионат.com: последние новости
Вратарь сборной Беларуси Виталий Трус рассказал о матче с Россией «Спартак» в своём первом сезоне вышел в финал плей-офф Суперлиги по гандболу Сборная США победила Германию в рамках чемпионата мира по хоккею-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Спартак» отражает душу русского человека»44
«Это абсолютно падший, не достойный уважения человек»5
Названы все кандидаты на пост главного тренера «Зенита»5
Россия переиграла Швейцарию13
Медведев породил новый анекдот про Мутко509
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:39
«Спартак» проиграл «Динамо»
Футбол
00:31
Россия взяла Швейцарию приступом
Хоккей Статьи
01:02
Лавров увидел в «Спартаке» отражение русской души
Футбол
00:30
«Родченков — большой гад»
Лыжный спорт
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:57
Сборная России выбрала капитана на ЧМ-2018
Футбол
04:09
«Чуть больше $110»: сколько Медведева заплатит тренеру
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение