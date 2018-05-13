Ещё
«Кубань» стала победителем Кубка европейских чемпионов по регби-7
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Кубань» стала победителем Кубка европейских чемпионов по регби-7 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Кубань» (Краснодар) выиграла Кубок Европейских чемпионов по регби-7. В финале представители России обыграли литовский клуб «Балтрекс» (31:7).
Бронзовые медали завоевала еще одна российская команда «Нарвская Застава» (Санкт-Петербург). В матче за третье место они обыграли «Красный Яр» из Красноярска со счетом 14:10.
Регби-7  Кубок европейских чемпионов
Финал
"КУБАНЬ" (Россия) — «Балтрекс» (Литва) — 31:7  Матч за третье место
НАРВСКАЯ ЗАСТАВА" (Россия) — «КРАСНЫЙ ЯР» (Россия) — 14:10  13 мая. Санкт-Петербург. МСА «Петровский»
Спорт-Экспресс: последние новости
Адриен Рабьо: "Оставаться в команде, которая не может выиграть Лигу чемпионов?" Италия, Швейцария, Норвегия и Швеция - в четвертьфинале юношеского Евро Икер Касильяс: "Мечтаю вернуться в сборную Испании"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Спартак» отражает душу русского человека»44
«Это абсолютно падший, не достойный уважения человек»5
Названы все кандидаты на пост главного тренера «Зенита»5
Россия переиграла Швейцарию13
Медведев породил новый анекдот про Мутко509
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:39
«Спартак» проиграл «Динамо»
Футбол
00:31
Россия взяла Швейцарию приступом
Хоккей Статьи
01:02
Лавров увидел в «Спартаке» отражение русской души
Футбол
00:30
«Родченков — большой гад»
Лыжный спорт
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:57
Сборная России выбрала капитана на ЧМ-2018
Футбол
04:09
«Чуть больше $110»: сколько Медведева заплатит тренеру
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение