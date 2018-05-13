«Кубань» стала победителем Кубка европейских чемпионов по регби-7

«Кубань» (Краснодар) выиграла Кубок Европейских чемпионов по регби-7. В финале представители России обыграли литовский клуб «Балтрекс» (31:7).

Бронзовые медали завоевала еще одна российская команда «Нарвская Застава» (Санкт-Петербург). В матче за третье место они обыграли «Красный Яр» из Красноярска со счетом 14:10.

Регби-7 Кубок европейских чемпионов

Финал

"КУБАНЬ" (Россия) — «Балтрекс» (Литва) — 31:7 Матч за третье место

НАРВСКАЯ ЗАСТАВА" (Россия) — «КРАСНЫЙ ЯР» (Россия) — 14:10 13 мая. Санкт-Петербург. МСА «Петровский»