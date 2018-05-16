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Бывший игрок сборной Португалии назвал фаворитов чемпионата мира — 2018
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Бывший игрок сборной Португалии назвал фаворитов чемпионата мира — 2018 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Газета.Ru
Экс-футболист национальной сборной Португалии по футболу не считает своих соотечественников главными претендентами на победу в предстоящем чемпионате мира — 2018, передает ТАСС.
"Ожидаю потрясающего турнира, и мои фавориты — команды с опытом, как Испания и Германия, ну и, конечно, Бразилия и Аргентина с учетом тех звезд, которые они имеют в своем составе.
Португальцы и еще несколько команд в следующем ряду претендентов. Надеюсь, нашей команде поможет опыт победы на чемпионате Европы два года назад", — сказал бывший игрок мадридского "Реала".
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Ранее сообщалось, что Фигу поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги Европы.
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