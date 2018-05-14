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Все билеты на матч чемпионата мира-2018 Испания — Португалия проданы
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Все билеты на матч чемпионата мира-2018 Испания — Португалия проданы 

Спорт-Экспресс 38 минут назад
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что все билеты на матч Испания — Португалия, который пройдет в рамках группового этапа чемпионата мира-2018, проданы. Глава региона выразил надежду, что болельщики этих команд после турнира по-другому откроют для себя Краснодарский край.
— Первый матч, который пройдет в Сочи: Испания — Португалия, — цитирует ТАСС Кондратьева. — Могу сказать, что сегодня все билеты уже распроданы. Сборная Испании — команда мирового уровня, показывающая превосходную игру. Я надеюсь, что после чемпионата мира болельщики из Испании по-другому откроют для себя и Сочи, и Краснодарский край, и Россию.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Хозяева турнира в группе А сыграют со сборными Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.
Сочи примет четыре матча: Португалия — Испания, Бельгия — Панама, Германия — Швеция и Австралия — Перу.
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