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Доминик Граняк: «У сборной России блестящая команда, но мы не хотим проигрывать»
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Доминик Граняк: «У сборной России блестящая команда, но мы не хотим проигрывать» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Хоккеист сборной Словакии Доминик Граняк прокомментировал предстоящий матч с командой России на чемпионате мира в Дании. Граняк высоко оценил уровень мастерства российской сборной.
— Что думаете о нынешней сборной России?
— Мы знаем, что они фавориты этого чемпионата мира, у них в команде есть настоящие звезды, — цитируют "Известия" Граняка. — Но пару месяцев назад мы отлично выступили против них на Олимпийских играх. Поэтому итог таких матчей всегда непредсказуем.
— Эта сборная России сильнее той, которую вы обыграли на Олимпиаде?
— У них есть очень сильные игроки, это очень хорошая сборная — команда самого высокого качества. Я видел один период матча с Белоруссией и еще несколько игр по телевизору и поэтому понимаю, что у России очень сильная команда. С другой стороны, нельзя начинать игру, настроившись на поражение. Конечно, нам не хочется проигрывать. Мы будем бороться.
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