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Хоккеист сборной Словакии поделился ожиданиями от матча с командой России
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Хоккеист сборной Словакии поделился ожиданиями от матча с командой России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Форвард сборной Словакии по хоккею Доминик Граняк поделился ожиданиями от матча группового этапа чемпионата мира против команды России.
"У России очень сильная команда. Много индивидуально сильных хоккеистов, которые хорошо взаимодействуют между собой. Но Швеция еще сильнее по составу, а нам удалось с ними сыграть на равных. Уверен, не будет просто с нами и России. Особенно если она будет пытаться поберечь силы накануне своей игры со шведами", — цитирует Граняка газета «Известия».
14 мая сборная России сыграет с командой Словакии в матче группового этапа чемпионата мира. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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