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Женская сборная Новой Зеландии победила на этапе Мировой серии по регби-7 в Канаде
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Женская сборная Новой Зеландии победила на этапе Мировой серии по регби-7 в Канаде 

Р-Спорт 1 час назад
Женская сборная Новой Зеландии по регби-7 выиграла этап Мировой серии, который проходил в Лэнгфорде (Канада).
Новозеландки в финальном матче нанесли поражение команде Австралии со счетом 46:0. В матче за бронзу сборная США переиграла француженок — 21:5.
Сборная России заняла последнее, 12-е место на этапе в Лэнгфорде.
Перед заключительным этапом Мировой серии, который пройдет в Париже 8-10 июня, в общем зачете лидирует команда Австралии (74 очка), сборная Новой Зеландии (70) занимает второе место, француженки (54) — третье, россиянки (43) идут шестыми.
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