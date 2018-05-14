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Француженка Лейно признана самым ценным игроком «Финала четырёх» гандбольной ЛЧ
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Француженка Лейно признана самым ценным игроком «Финала четырёх» гандбольной ЛЧ 

Чемпионат.com 1 час назад
Голкипер македонского гандбольного клуба «Вардар» Амандин Лейно стала самым ценным игроком «Финала четырёх» Лиги чемпионов.
«Вардар» остановился в шаге от победы в престижном турнире, уступив в финальном поединке венгерскому «Дьёру» (26:27 ОТ). В этом матче Лейно, ставшая в декабре 2017 года чемпионкой мира в составе сборной Франции, отразила 41% бросков по своим воротам.
Дебютант «Финала четырёх», российский клуб «Ростов-Дон», уступил в матче за третье место румынскому «Бухаресту» — 30:31. Этот поединок стал для команды последним, проведённым под руководством Фредерика Бужана.
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