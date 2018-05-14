Француженка Лейно признана самым ценным игроком «Финала четырёх» гандбольной ЛЧ

Голкипер македонского гандбольного клуба «Вардар» Амандин Лейно стала самым ценным игроком «Финала четырёх» Лиги чемпионов.

«Вардар» остановился в шаге от победы в престижном турнире, уступив в финальном поединке венгерскому «Дьёру» (26:27 ОТ). В этом матче Лейно, ставшая в декабре 2017 года чемпионкой мира в составе сборной Франции, отразила 41% бросков по своим воротам.