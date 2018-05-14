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Итоги 37 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
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Итоги 37 тура Ла Лиги в цифрах и фактах 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в тридцать седьмом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.
Игроки «Бетиса» забили в текущем розыгрыше Ла Лиги уже 15 мячей после ударов головой — это лучший результат чемпионата.
"Вильярреал" впервые с января 2014-го года забил три мяча в первом тайме гостевого матча Ла Лиги.
Мунир Эль-Хаддади ("Алавес") забил в текущем розыгрыше Ла Лиги уже 10 мячей. Столько же он забил в сумме в трех предыдущих сезонах.
"Атлетик" впервые за 19 лет, когда в Ла Лиге выступало минимум три команды из Страны Басков, оказался худшей командой региона в чемпионате.
С момента своего прихода в «Атлетико» Ян Облак отразил 7 из 12 пенальти (58%) в свои ворота в матчах за клуб во всех турнирах.
В текущем розыгрыше Ла Лиги Гарет Бэйл сделал уже 4 дубля — это его самый высокий показатель за время выступлений в "Реале".
"Реал" не проигрывает в 9 домашних матчах Ла Лиги подряд (7 побед и 2 ничьи), забивая в среднем за игру 3,9 мяча.
"Барселона" прервала свою 21-матчевую гостевую беспроигрышную серию в Ла Лиге.
Эммануэль Боатенг ("Леванте") стал первым игроком, забившим «Барселоне» два мяча в водной игре в текущем розыгрыше Ла Лиги.
Эммануэль Боатенг ("Леванте") стал первым игроком с 2005 года, сделавшим хет-трик в матче с «Барселоной» в рамках Ла Лиги.
"Барселона" потерпела свое первое поражение в Ла Лиге за 400 дней. Ее рекордная беспроигрышная серия в чемпионате остановилась на 43 матчах.
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