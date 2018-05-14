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Сенников: «В игре с Испанией Россия способна сотворить чудо»
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Сенников: «В игре с Испанией Россия способна сотворить чудо» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Известный в прошлом футболист Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Чемпионате Мира.
"Мы все ждем, что наша сборная пройдет барьер группового этапа, как минимум выйдет в 1/8 финала, и если удастся сделать это с первого места, то у нас есть очень хорошие шансы. Понятно, если попадем на Испанию, то будет очень сложно, но можно сделать чудо. Мы играем дома, и с помощью поддержки наших болельщиков, как говорится, русские готовы на многое. Салах — один, а у нас — 11 сильных парней в сборной, которые на данный момент по уровню не уступают точно сборной Египта", — цитирует бывшего футболиста Чемпионат.
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