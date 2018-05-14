Ещё
Дворкович — об отсутствии Глушакова в расширенном составе сборной России: «Обидно, конечно»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дворкович — об отсутствии Глушакова в расширенном составе сборной России: «Обидно, конечно» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович заявил, что как болельщику ему обидно не видеть хавбека "Спартака" Дениса Глушакова в расширенном составе сборной России для подготовки к чемпионату мира-2018. Ранее главный тренер команды Станислав Черчесов заявил, что на этой позиции в настоящее время есть более сильные кандидаты.
— Глушаков не был включен в расширенный состав команды? Обидно, конечно, — цитирует «Р-Спорт» Дворковича. — Но главный тренер назначил состав, ему решать в любом случае. Я не вправе комментировать этот вопрос, но как болельщику мне, конечно, обидно.
В завершившемся сезоне 32-летний Глушаков всего провел 39 матчей и отличился пятью мячами. В шести матчах за сборную он не забил ни одного гола.
Расширенный состав сборной России на чемпионат мира-2018 // Кого отцепит Черчесов? Мнения журналистов «СЭ» // Обличителя России не пускают на чемпионат мира // Свежие новости о чемпионате мира-2018 — здесь
Спорт-Экспресс: последние новости
Герреро забил первый мяч после дисквалификации, но его команда проиграла Адриен Рабьо: "Оставаться в команде, которая не может выиграть Лигу чемпионов?" Италия, Швейцария, Норвегия и Швеция - в четвертьфинале юношеского Евро
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ-2018 объявят на Украине вне закона257
Тутберидзе назвала причину ухода Медведевой2
Должок за Пхенчхан13
Муж Аршавиной отказывается от их общих детей40
«Падший человек»68
Видео
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
04:00
Тутберидзе назвала причину ухода Медведевой
Фигурное катание
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
ЧМ-2018 объявят на Украине вне закона
Футбол Статьи
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:39
«Спартак» проиграл «Динамо»
Футбол
00:31
Россия взяла Швейцарию приступом
Хоккей Статьи
00:38
Боец UFC закончил бой ударом на $50 тыс.
MMA
01:02
Лавров увидел в «Спартаке» отражение русской души
Футбол
00:30
«Родченков — большой гад»
Лыжный спорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение