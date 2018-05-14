Дворкович — об отсутствии Глушакова в расширенном составе сборной России: «Обидно, конечно»

— Глушаков не был включен в расширенный состав команды? Обидно, конечно, — цитирует «Р-Спорт» Дворковича. — Но главный тренер назначил состав, ему решать в любом случае. Я не вправе комментировать этот вопрос, но как болельщику мне, конечно, обидно.

В завершившемся сезоне 32-летний Глушаков всего провел 39 матчей и отличился пятью мячами. В шести матчах за сборную он не забил ни одного гола.

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