Волгоградские футболисты помогли сборной РФ обыграть голландцев

Шесть волгоградских футболистов участвовали в составе российской сборной в игре с командой Голландии.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете спорта, первый матч отборочного раунда к чемпионату Европы-2019 среди сурдлимпийцев состоялся в городе Хемстеде недалеко от Амстердама. Российские футболисты разгромили голландцев, сыграв с ними со счетом 6:0. 19 мая команда РФ, включая и волгоградских ребят, в подмосковном Строгино сыграет с бельгийцами в квалификационном матче группы «Ц». Отметим, в настоящее время шесть отборочных групп 18 национальных сборных борются за право сыграть в чемпионате, который состоится в конце июня 2019 года в греческом Ираклионе. На соревнования поедут победители из каждой тройки. Добавим, сборная России является одной из сильнейших в мире, а команда Волгоградской области по футболу среди лиц с нарушением слуха вице-чемпионом России-2017.