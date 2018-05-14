Ещё
Волгоградские футболисты помогли сборной РФ обыграть голландцев
Далее:
Читайте также:
Ещё

Волгоградские футболисты помогли сборной РФ обыграть голландцев 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Шесть волгоградских футболистов участвовали в составе российской сборной в игре с командой Голландии.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете спорта, первый матч отборочного раунда к чемпионату Европы-2019 среди сурдлимпийцев состоялся в городе Хемстеде недалеко от Амстердама. Российские футболисты разгромили голландцев, сыграв с ними со счетом 6:0. 19 мая команда РФ, включая и волгоградских ребят, в подмосковном Строгино сыграет с бельгийцами в квалификационном матче группы «Ц». Отметим, в настоящее время шесть отборочных групп 18 национальных сборных борются за право сыграть в чемпионате, который состоится в конце июня 2019 года в греческом Ираклионе. На соревнования поедут победители из каждой тройки. Добавим, сборная России является одной из сильнейших в мире, а команда Волгоградской области по футболу среди лиц с нарушением слуха вице-чемпионом России-2017.
АиФ Волгоград: последние новости
В Волгограде построят корпус для школы олимпийского резерва по волейболу В Волгограде планируют штрафовать за незаконную продажу билетов на ЧМ-2018 Тренер "Тосно" пожелал болельщикам "Ротора" верить в своих футболистов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ-2018 объявят на Украине вне закона257
Тутберидзе назвала причину ухода Медведевой2
Должок за Пхенчхан13
Муж Аршавиной отказывается от их общих детей40
«Падший человек»68
Видео
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
04:00
Тутберидзе назвала причину ухода Медведевой
Фигурное катание
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
ЧМ-2018 объявят на Украине вне закона
Футбол Статьи
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:39
«Спартак» проиграл «Динамо»
Футбол
00:31
Россия взяла Швейцарию приступом
Хоккей Статьи
00:38
Боец UFC закончил бой ударом на $50 тыс.
MMA
01:02
Лавров увидел в «Спартаке» отражение русской души
Футбол
00:30
«Родченков — большой гад»
Лыжный спорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение