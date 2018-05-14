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Мячи на матче открытия чемпионата мира впервые будет подавать команда девушек
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Мячи на матче открытия чемпионата мира впервые будет подавать команда девушек 

Чемпионат.com 1 час назад
Coca-Cola объявила результаты всероссийского конкурса на роль подающих мячи в первом матче чемпионата мира–2018. Впервые в истории в качестве подающих мячи на матче открытия мундиаля выступит команда девушек — «Кадеты» из города Агрыза Республики Татарстан.
Девочки играют вместе уже три года и за это время успели стать бронзовыми призёрами первенства республики, серебряными медалистами регионального этапа соревнований «Кожаный мяч» и триумфаторами регионального этапа Всероссийских «Президентских состязаний».
На других матчах мирового первенства подавателями мячей станут игроки старшей группы (14-17 лет) из лучших команд городских этапов соревнований «Кожаный мяч» 2017 года.
Первый матч чемпионата мира состоится 14 июня 2018 года. На стадионе «Лужники» сыграют сборные России и Саудовской Аравии.
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