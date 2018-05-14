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Сборная Саудовской Аравии завела русскоязычный Твиттер
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Сборная Саудовской Аравии завела русскоязычный Твиттер 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Сборная Саудовской Аравии завела русскоязычную страницу в преддверии чемпионата мира-2018. В первой записи пресс-служба команды поприветствовала русскоговорящую аудиторию.
"Приветствуем вас, наши друзья! Здесь мы будем говорить об участии сборной Саудовской Аравии на ЧМ в России, — говорится в сообщении. — Мы будем говорить о достижениях сборной Саудовской Аравии на протяжении всей истории проведения чемпионатов мира".
Напомним, на мировом первенстве 2018 года сборная Саудовской Аравии сыграет в группе A, где ее соперниками станут Россия (14 июня), Уругвай (20 июня) и Египет (25 июня). Матчи ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Приветствуем вас, наши друзья! Здесь мы будем говорить об участии сборной Саудовской Аравии на ЧМ в России. ✋🏼⚽️🇸🇦
— Сборная КСА по футболу (@SaudiNT_RU) 14 мая 2018 г.
Мы будем говорить о достижениях сборной Саудовской Аравии на протяжении всей истории проведения Чемпионатов мира. 😍🏆🇸🇦
— Сборная КСА по футболу (@SaudiNT_RU) 14 мая 2018 г.
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