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Спортсмены из Десеновского сыграли матч в Открытом футбольном турнире в Сосенском
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Спортсмены из Десеновского сыграли матч в Открытом футбольном турнире в Сосенском 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
В рамках Открытого футбольного турнира в Сосенском 12 и 13 мая прошли очередные матчи. В них приняла участие команда «Новые Ватутинки» из поселения Десеновское.
— В матче против SFC Patriot мы потерпели поражение. Игра пошла не по плану. К огромному сожалению, мы не воспользовались большим числом удачных моментов. Стоит отметить вратаря наших соперников, который выручал свою команду. В первом тайме была равная игра, и закончился он со счетом 2:2, но во втором мы потеряли концентрацию и пропустили еще два гола, — поделился капитан коллектива «Новые Ватутинки» Андрей Сарафанов.
Финальный счет матча — 4:2 в пользу команды SFC Patriot.
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