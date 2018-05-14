Спортсмены из Десеновского сыграли матч в Открытом футбольном турнире в Сосенском

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В рамках Открытого футбольного турнира в Сосенском 12 и 13 мая прошли очередные матчи. В них приняла участие команда «Новые Ватутинки» из поселения Десеновское.

— В матче против SFC Patriot мы потерпели поражение. Игра пошла не по плану. К огромному сожалению, мы не воспользовались большим числом удачных моментов. Стоит отметить вратаря наших соперников, который выручал свою команду. В первом тайме была равная игра, и закончился он со счетом 2:2, но во втором мы потеряли концентрацию и пропустили еще два гола, — поделился капитан коллектива «Новые Ватутинки» Андрей Сарафанов.

Финальный счет матча — 4:2 в пользу команды SFC Patriot.