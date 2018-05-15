Шведский хоккеист оценил игру команды на чемпионате мира

Форвард сборной Швеции по хоккею Мика Зибанежад оценил игру команды на групповом этапе чемпионата мира, который проходит в Дании.

"Мы постепенно прибавляем. В ходе группового этапа добавились несколько хоккеистов из НХЛ, и понадобилось время, чтобы наиграть оптимальные сочетания. Для нас главное показать свой лучший хоккей в матчах на вылет и сохранить титул чемпионов мира. Пока всё идет по плану", — цитирует Зибанежада газета «Известия»