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Шведский хоккеист оценил игру команды на чемпионате мира
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Шведский хоккеист оценил игру команды на чемпионате мира 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Форвард сборной Швеции по хоккею Мика Зибанежад оценил игру команды на групповом этапе чемпионата мира, который проходит в Дании.
"Мы постепенно прибавляем. В ходе группового этапа добавились несколько хоккеистов из НХЛ, и понадобилось время, чтобы наиграть оптимальные сочетания. Для нас главное показать свой лучший хоккей в матчах на вылет и сохранить титул чемпионов мира. Пока всё идет по плану", — цитирует Зибанежада газета «Известия».
15 мая сборная Швеции встретится с командой России в заключительном туре группового этапа чемпионата мира. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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