Зибанежад: «Жду с нетерпением встречи с Бучневичем на льду»

Нападающий сборной Швеции Мика Зибанежад поделился ожиданиями накануне матча с Россией на чемпионате мира в Дании.

«Видно, что сборная России прибавляет от игры к игре. У них много сильных атакующих хоккеистов, есть несколько звезд уровня Дацюка, Капризова, Гусева и моего друга Павла Бучневича . Нам будет очень непросто, но навязать игру русским мы можем — и по составу, и по организации игры. Главное, избежать ошибок, которые мы допускали в других матчах.

Желание Бучневича «приколотить» меня в этом матче? Посмотрим. Жду с нетерпением встречи с ним. Будет очень увлекательная игра. Желаю ему удачи, а дальше посмотрим, как у Павла получится со мной справиться. Я думаю, будет очень жесткая игра, результат в которой может быть любым», — цитируют Зибенджада.

В активе сборной России 16 очков в 6 матчах. Лидеры группы А действующие чемпионы мира шведы имеют в своем активе 17 очков в 6 матчах турнира. 15 мая россияне и шведы проведут очный матч. Таким образом, судьба первого места в группе А решится в последний день группового этапа ЧМ-2018. Начало матча в 21:15 по московскому времени.