Ещё
Зибанежад: «Жду с нетерпением встречи с Бучневичем на льду»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зибанежад: «Жду с нетерпением встречи с Бучневичем на льду» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Нападающий сборной Швеции Мика Зибанежад поделился ожиданиями накануне матча с Россией на чемпионате мира в Дании.
«Видно, что сборная России прибавляет от игры к игре. У них много сильных атакующих хоккеистов, есть несколько звезд уровня Дацюка, Капризова, Гусева и моего друга Павла Бучневича. Нам будет очень непросто, но навязать игру русским мы можем — и по составу, и по организации игры. Главное, избежать ошибок, которые мы допускали в других матчах.
Желание Бучневича «приколотить» меня в этом матче? Посмотрим. Жду с нетерпением встречи с ним. Будет очень увлекательная игра. Желаю ему удачи, а дальше посмотрим, как у Павла получится со мной справиться. Я думаю, будет очень жесткая игра, результат в которой может быть любым», — цитируют Зибенджада.
В активе сборной России 16 очков в 6 матчах. Лидеры группы А действующие чемпионы мира шведы имеют в своем активе 17 очков в 6 матчах турнира. 15 мая россияне и шведы проведут очный матч. Таким образом, судьба первого места в группе А решится в последний день группового этапа ЧМ-2018. Начало матча в 21:15 по московскому времени.
SPORT24.ru: последние новости
Трус: «В матче с Австрией будем настраиваться на победу, иначе в Белоруссию не пустят» Гандболистка Судакова: «Была помощь судей в сторону соперника в матче за 3-е место ЛЧ» О'Ши объявил о завершении карьеры в сборной Ирландии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитову хотят оставить за бортом48
Медведева ответила на откровения Тутберидзе по ОИ22
Вся правда о поражении Медведевой на ОИ24
«На груди игроков написано „Россия“, они рождены с пасами»
Муж Аршавиной отказывается от их общих детей46
Видео
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
04:00
Медведева ответила на откровения Тутберидзе по ОИ
Фигурное катание
01:17
Загитову хотят оставить за бортом
Фигурное катание
04:00
Тутберидзе назвала причину ухода Медведевой
Фигурное катание
09:07
Вся правда о поражении Медведевой на ОИ
Фигурное катание Статьи
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
ЧМ-2018 объявят на Украине вне закона
Футбол Статьи
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:39
«Спартак» проиграл «Динамо»
Футбол Волейбол
00:31
Россия взяла Швейцарию приступом
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение