Шестеркин: «Основному вратарю тоже надо отдыхать, впереди на ЧМ важные матчи на вылет»

Вратарь сборной России Игорь Шестеркин прокомментировал победу над словаками в рамках чемпионата мира (4:0). 15 мая россияне и шведы сыграют за первое место в группе А.

«В первом периоде мы полностью переиграли соперника — продемонстрировали хорошую игру. Во втором немного еЕ упустили. Хорошо, что блокировали броски и работали на команду — благодаря этому одержали победу. Когда сообщают о том, кто будет играть? За день до матча нас предупреждают. Поэтому можно спокойно готовиться.

Один главный вратарь или ротация? Не знаю, спросите у Васи Кошечкина. Думаю, основному вратарю тоже надо отдыхать, ведь впереди важные матчи на вылет», — цитирует игрока пресс-служба ФХР.