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«Чеховские медведи» обыграли «Спартак» в первом финальном матче ЧР
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«Чеховские медведи» обыграли «Спартак» в первом финальном матче ЧР 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
«Чеховские медведи» на выезде выиграли первый финальный матч чемпионата России среди мужских команд Суперлиги у московского «Спартака» со счётом 24:21. Самым результативным игроком гостей стал Дмитрий Санталов, забивший 7 мячей. 5 раз отличился Роман Остащенко, 4 — Тимофей Масленников. В составе красно-белых 5 голов на счету Дмитрия Ковалёва, 4 — Олега Скопинцева.
Второй матч серии до двух побед пройдёт в Чехове 20 мая.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Финал. Первый матч
«Спартак» (Москва) — «Чеховские медведи» (Московская область) — 21:24 (10:10).
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