«Чеховские медведи» обыграли «Спартак» в первом финальном матче ЧР

Второй матч серии до двух побед пройдёт в Чехове 20 мая.

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«Спартак» (Москва) — «Чеховские медведи» (Московская область) — 21:24 (10:10).