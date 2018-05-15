«Чеховские медведи» обыграли «Спартак» в первом финальном матче ЧР 

«Чеховские медведи» на выезде выиграли первый финальный матч чемпионата России среди мужских команд Суперлиги у московского «Спартака» со счётом 24:21. Самым результативным игроком гостей стал Дмитрий Санталов, забивший 7 мячей. 5 раз отличился Роман Остащенко, 4 — Тимофей Масленников. В составе красно-белых 5 голов на счету Дмитрия Ковалёва, 4 — Олега Скопинцева.
Второй матч серии до двух побед пройдёт в Чехове 20 мая.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Финал. Первый матч
«Спартак» (Москва) — «Чеховские медведи» (Московская область) — 21:24 (10:10).