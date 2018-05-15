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Студенты МИИТа стали победителями Московских студенческих спортивных игр
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Студенты МИИТа стали победителями Московских студенческих спортивных игр 

Управа района Марьина роща 51 минуту назад
Фото: Управа района Марьина роща
Очередные победы в рамках XXX Московских студенческих спортивных игр одержали студенты Российского университета транспорта (МИИТ). Ребята отличились в баскетболе и настольном теннисе.
Женская сборная команда по баскетболу под руководством тренера Алеси Дрожиной стала чемпионом, победив в финале соперниц из РГУФКСМиТ. Самым полезным игроком турнира была признана Виктория Кожина.
Успех баскетболисток повторила команда МИИТ по настольному теннису под руководством тренера Игоря Ройтмана, которая стала сильнейшей среди 30 команд столичных вузов. (то)
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