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Михайлов: «Сборной России нужно разрушить комбинационную игру шведов»
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Михайлов: «Сборной России нужно разрушить комбинационную игру шведов» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился ожиданиями от матча против национальной команды России на чемпионате мира-2018. В последний раз сборная Швеции обыгрывала россиян на мировом первенстве 14 лет назад, когда на чемпионате мира в Остраве в 2004 году победила со счетом 3:2. Сегодняшняя игра между сборными России и Швеции начнется в 21:15 по московскому времени. Это будет матч за первое место в группе.
«Думаю, что матч между Россией и Швецией превратится в хорошую и бескомпромиссную борьбу. Едва ли эта встреча может получиться простой для нашей сборной. Играют лидеры группы. Если сборная России хочет победить, то нашим ребятам нужно разрушить комбинационную игру шведов и уделить внимание игре один в один. Что касается счета, то предсказать сложно. Нужно забивать. Желаю, конечно, чтобы победителем была наша команда», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом Sport24.ru Тиграном Арутюняном.
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