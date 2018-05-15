Исполком ФГР не нашел предвзятости в работе судей серии плей-офф «Спартак» — «Нева»

МОСКВА, 15 мая. / ТАСС /. Исполком Федерации гандбола России (ФГР) отклонил жалобы петербургского клуба «Университет Лесгафта-Нева», который счел предвзятой и неквалифицированной работу судей в двух заключительных матчах полуфинальной серии чемпионата России с московским "Спартаком" . Об этом журналистам сообщил президент ФГР Сергей Шишкарев.

"Спартак" в решающем матче полуфинальной серии с «Невой» одержал победу в дополнительное время со счетом 32:30. Серия стартовала с победы петербургского клуба на домашней арене (27:26), однако следующие две игры выиграл «Спартак». После окончания серии петербургский клуб подал жалобу на судейство.

"Судейская комиссия и инспектор матча признали, что судейство было квалифицированным, протест отклонен. Да, были ошибки, но они совершались в обе стороны и принципиально на результат матча повлиять не могли", — сказал Шишкарев.

"С другой стороны, было допущено много ошибок со стороны организатора матча — «Спартака». Мягко говоря, арена в Кунцево — не то место, в котором можно проводить соревнования. За то, что «Спартаком» не были выполнены регламентные требования, на клуб наложен серьезный денежный штраф и указано на недопустимость повторения подобных фактов", — добавил он.

Глава ФГР отметил, что материалы, связанные с проведением заключительного матча, лягут в основу методического материала для судей, инспекторов, тренеров и игроков. «Будет проведен большой семинар с участием тренеров и инспекторов, судей, руководителей команд, чтобы прийти к однозначному трактованию той или иной ситуации», — пояснил президент организации.

В финале чемпионата России «Спартак» встретится с подмосковной командой «Чеховские медведи». В регулярном чемпионате первое место заняли «Чеховские медведи», которые выиграли предыдущие 16 розыгрышей первенства страны. «Спартак» в регулярном чемпионате финишировал вторым. Обе встречи команд на первом этапе турнира завершились вничью.