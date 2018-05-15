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Шишкарев: работа по «усыновлению» футбольным «Зенитом» гандбольного клуба продолжается
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Шишкарев: работа по «усыновлению» футбольным «Зенитом» гандбольного клуба продолжается 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Работа по передаче петербургского клуба «Университет Лесгафта-Нева» под управление футбольному "Зениту", что повлечет за собой и переименование команды, продолжается. Об этом журналистам сообщил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.
В нынешнем розыгрыше чемпионата России «Нева» уступила в полуфинальной серии "Спартаку", который был образован перед стартом сезона. Тогда же появилась идея создания на базе «Невы» гандбольного клуба «Зенит», что может повысить интерес к гандболу в Санкт-Петербурге.
"Нева" — это наш опорный клуб с традициями. Мы боремся за этот клуб и хотим поднять его на новый уровень, в том числе и с точки зрения финансовой составляющей. Поэтому работа над тем, чтобы футбольный «Зенит» «усыновил» «Неву», продолжается. Дай бог, чтобы все состоялось", — сказал Шишкарев.
В 2014 году на базе подмосковного «Триумфа» был создан баскетбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург), который находится в структуре одноименного футбольного клуба.
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