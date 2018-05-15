Шишкарев: работа по «усыновлению» футбольным «Зенитом» гандбольного клуба продолжается

МОСКВА, 15 мая. / ТАСС /. Работа по передаче петербургского клуба «Университет Лесгафта-Нева» под управление футбольному "Зениту" , что повлечет за собой и переименование команды, продолжается. Об этом журналистам сообщил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России «Нева» уступила в полуфинальной серии "Спартаку" , который был образован перед стартом сезона. Тогда же появилась идея создания на базе «Невы» гандбольного клуба «Зенит», что может повысить интерес к гандболу в Санкт-Петербурге.

"Нева" — это наш опорный клуб с традициями. Мы боремся за этот клуб и хотим поднять его на новый уровень, в том числе и с точки зрения финансовой составляющей. Поэтому работа над тем, чтобы футбольный «Зенит» «усыновил» «Неву», продолжается. Дай бог, чтобы все состоялось", — сказал Шишкарев.

В 2014 году на базе подмосковного «Триумфа» был создан баскетбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург), который находится в структуре одноименного футбольного клуба.