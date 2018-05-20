Сборная России не смогла выйти в полуфинал московского этапа чемпионата Европы по регби-7

МОСКВА, 20 мая. / ТАСС /. Сборная России со счетом 5:12 уступила команде Германии в четвертьфинальном матче первого этапа чемпионата Европы по регби-7. Соревнования проходят на стадионе «Октябрь» в Москве.

В полуфинале турнира немцы сыграют с победителем встречи сборных Ирландии и Испании.

Чемпионат Европы по регби-7 состоит из четырех этапов. После соревнований в Москве турниры пройдут во Франции, Англии и Польше. Победитель определится по итогам всех четырех этапов. Сборная России является четырехкратным чемпионом Европы (2007, 2009, 2016, 2017).

Этап чемпионата Европы в Москве завершится 20 мая.