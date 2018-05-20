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Сборная России не смогла выйти в полуфинал московского этапа чемпионата Европы по регби-7
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Сборная России не смогла выйти в полуфинал московского этапа чемпионата Европы по регби-7 

ТАСС 14 минут назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Сборная России со счетом 5:12 уступила команде Германии в четвертьфинальном матче первого этапа чемпионата Европы по регби-7. Соревнования проходят на стадионе «Октябрь» в Москве.
В полуфинале турнира немцы сыграют с победителем встречи сборных Ирландии и Испании.
Чемпионат Европы по регби-7 состоит из четырех этапов. После соревнований в Москве турниры пройдут во Франции, Англии и Польше. Победитель определится по итогам всех четырех этапов. Сборная России является четырехкратным чемпионом Европы (2007, 2009, 2016, 2017).
Этап чемпионата Европы в Москве завершится 20 мая.
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