Сборная России заняла пятое место на московском этапе чемпионата Европы по регби-7

ТАСС , 20 мая. Сборная России со счетом 29:10 одержала победу над командой Англии в матче за пятое место на первом этапе чемпионата Европы по регби-7. Соревнования проходят на стадионе «Октябрь» в Москве.

На предварительном этапе соревнований российская команда заняла первое место в группе A, одержав победы во всех матчах, а в четвертьфинале турнира россияне уступили сборной Португалии. Победитель этапа определится в матче команд Ирландии и Германии.

Чемпионат Европы по регби-7 состоит из четырех этапов. После соревнований в Москве турниры пройдут во Франции, Англии и Польше. Победитель определится по итогам всех четырех этапов. Сборная России является четырехкратным чемпионом Европы (2007, 2009, 2016, 2017).

Этап чемпионата Европы в Москве завершится 20 мая.